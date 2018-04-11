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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
20 öğrenci hastaneye kaldırıldı - MANİSA Haberi

20 öğrenci hastaneye kaldırıldı - MANİSA Haberi

- Öğrencilerin hastaneye getirilmesinden görüntüler - Demirci Devlet Hastanesi'nden detaylar Manisa 'da 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Demirci ilçesindeki bir okulda koridorlarda kullanılan temizlik maddesinden etkilenen 20 öğrenci ve bir personel, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı - Durumları iyi olan öğrencilerin kontrol amaçlı gözlem altında tutuldukları belirtildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesindeki bir okulda koridor temizliğinde kullanılan çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımından etkilenen 20 öğrenci ve bir personel hastaneye kaldırıldı.Kargınışıklar Basri Koçyiğit Ortaokulu'nda temizlik görevlisi Y.K. (40) ile bazı öğrencilerin fenalaşması üzerine ambulans çağrıldı.Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan 20 öğrenci ve personelin durumlarının iyi olduğu, kontrol amaçlı gözlem altında tutuldukları belirtildi.Yapılan ilk incelemede etkilenmenin, Y.K'nin teneffüs sırasında okulun ikinci katında bulunan koridoru çamaşır suyu ve tuz ruhu karışımı bulunan temizlik maddesiyle silmesi sonrası kimyasal uçuşmadan kaynaklandığı belirlendi.Demirci Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

Çamaşır Suyu Hastane Temizlik Görevlisi Tuz Ruhu Öğrenciler 

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