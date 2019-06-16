20’nci Arnavutköy Şenliği başladı

-Kadınların satış stantları

-El emeği ürünler



( İSTANBUL )- Beşiktaşlı kadınlar Arnavutköy Şenliği’nde el emeği ürünlerini sergiledi İSTANBUL



- Mahalle kültürüne dikkat çekmek amacıyla 20 yıldır düzenlenen, Boğaziçi kültürünü tarihini ve geleneğini yaşatan Arnavutköy Şenliği başladı.

Mahalle kültürüne dikkat çekmek amacıyla 20 yıldır düzenlenen, Boğaziçi kültürünü tarihini ve geleneğini yaşatan Arnavutköy Şenliği Yılmaz Güven Parkı’nda gerçekleşti. Beşiktaş Belediyesi ve Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Beşiktaşlı kadınlar el emeği ürünlerini sergileyip satışını gerçekleştirdi. Şenliğe katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat İstanbul’a dair gelecek hayallerinin yazıldığı pankarta kendi hayalini yazdı. Gün boyu sürecek şenlikte çok sayıda sanatçı konser verecek. “Gelenekselleşmiş olan festivallerimizi, etkinliklerimizi devam ettirmek istiyoruz” Burada yaptığı konuşmada tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak söze başlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Bizi yetiştiren babalarımızın ve tüm Beşiktaşlı babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum. Arnavutköy Şenliğimiz başladı ve 2 gündür süren Bebek Şenliğimiz devam ediyor. Beşiktaş çok özel bir kent. Bir kültür-sanat kenti olmalı. Burası hak edildiği gibi yönetilmeli. Bizim de tam yönetim merkezimize aslında bu anlayışı oturtmak istiyoruz. Gelenekselleşmiş olan festivallerimizi, etkinliklerimizi devam ettirmek istiyoruz. Onlara yeni değerler katmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın, sanat ile müziğin buluştuğu, insanların burada nefes almaya geldiği, günlük hayatın koşuşturmasından sıkılıp buralara gelip nefes aldığı, o müziğin ve sanatın birleştirici gücünden faydalanmalarını istiyoruz. Bu alanların daha düzenli olması gerekiyor” diye konuştu.



