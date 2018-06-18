20 kilo eroini LPG tankına sakladılar

- Bursa'ya doğu illerinden getirilen yaklaşık 20 kilo eroini narkotik ekipleri otomobilin LPG tankında ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu madde getirildiği ihbarını üzerine şüphelendikleri otomobili takibe aldı. Ekipler, 07... plakalı aracı Mihraplı Mahallesi'nde durdurarak şoförü etkisiz hale getirdi. Otomobilde arama yapıldı. Bagajda bulunan LPG tankına zulalalan 20 kilo eroin ele geçirildi. Şüpheli Y.A. göz altına alınarak emniyete getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Y.A. adliyeye sevk edildi.