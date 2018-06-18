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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
20 kilo eroini LPG tankına sakladılar

20 kilo eroini LPG tankına sakladılar

Operasyon görüntüsü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Bild Narkotik Eroin 

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'ya doğu illerinden getirilen yaklaşık 20 kilo eroini narkotik ekipleri otomobilin LPG tankında ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu madde getirildiği ihbarını üzerine şüphelendikleri otomobili takibe aldı. Ekipler, 07... plakalı aracı Mihraplı Mahallesi'nde durdurarak şoförü etkisiz hale getirdi. Otomobilde arama yapıldı. Bagajda bulunan LPG tankına zulalalan 20 kilo eroin ele geçirildi. Şüpheli Y.A. göz altına alınarak emniyete getirildi.
Buradaki işlemlerinin ardından Y.A. adliyeye sevk edildi.
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