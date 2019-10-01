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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi - VAN

20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi - VAN



: - 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi - Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu Van 'da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Özalp ilçesinde 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi.İl Jandarma komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İran sınırından kaçak yollarla ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine Yumruklu Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.
Sınır hattında kaçakçıların kullandığı tespit edilen güzergaha yapılan operasyonda, 40 paket halinde 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi.Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Güzergah Uyuşturucu İran Kaçak Eroin 

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