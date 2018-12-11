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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
20 düzensiz göçmen yakalandı - EDİRNE

20 düzensiz göçmen yakalandı - EDİRNE

- Tren garında yakalanan düzensiz göçmenlerden detaylar - Hastanede kontrolleri Edirne 'de 20 düzensiz göçmen yakalandıEDİRNE (AA) - Edirne 'ye 20 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan bindikleri trenle Edirne 'ye yola çıkan Filistin, Fas, Cezayir uyruklu 20 düzensiz göçmen makinist tarafından yoldayken Edirne Garı'na bildirildi.
İhbarın iletilmesi sonrası gara gelen polis, trenden inen 20 düzensiz göçmeni yakaladı.Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

Polis Bild Akalan Makinist Trol 

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