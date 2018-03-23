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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
20 bin TL değerindeki köpeği 3 TL'lik tostla kandırıp çaldı İzle

20 bin TL değerindeki köpeği 3 TL'lik tostla kandırıp çaldı İzle

Köpeğin hırsızın elindeki tostla kandırılıp çalınması

( MUŞ ) MUŞ

Polis Köpek Akaryakıt İstasyonu Hırsız Polis Ekipleri 


- Muş'taki bir iş yerinde hırsızlık yapan ve ardından bir akaryakıt istasyonundaki 20 bin TL değerindeki kangal cinsi köpeği elindeki 3 TL’lik tostla kandırarak çalan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgilere göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Saray Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ve bir akaryakıt istasyonundaki kulübede bağlı haldeki kangal cinsi köpeğin çalınması olaylarını gerçekleştiren şüphelinin F.D. olduğunun tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Şahsın ikametinde yapılan aramalarda; iş yerinden çalınan 1 adet gümüş kupa, 1 adet modem, 1 adet monitör, 1 adet kulaklık, 1 adet mikrofon, 1 adet mause, 1 adet klavye, 1 adet kalemlik, 1 adet yarısı kırık vaziyette çömlek kapağı, 1 adet ahşap oymalı süs, 1 adet DVR kayıt cihazı, 1 adet gri renkli yazıcı, 2 adet hoparlör, 3 adet bilgisayara ait kablolar ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Ayrıca akaryakıt istasyonundan 3 TL’lik tostla kandırılarak çalınan 20 bin TL değerindeki kangal cinsi köpek de bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheli F.D.'nin, Muş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
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