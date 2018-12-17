Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
20 bin liralık ameliyatla sağlığına kavuşacak küçük çocuğun sessiz çığlığı...Hidrosefali hastası Mehmet'in ailesi yardım bekliyor

20 bin liralık ameliyatla sağlığına kavuşacak küçük çocuğun sessiz çığlığı...Hidrosefali hastası Mehmet'in ailesi yardım bekliyor

Hasta çocuktan detaylar

Küçük Çocuk Etiler Hayırseverler Doğuş Ameliyat 

-Hasta çocuğun ağlaması
-Küçük çocuğu annesinin sevmesi
-Baba ile röportaj

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Hidrosefali hastalığı nedeniyle doğuştan beyninde su toplanan ve bu nedenle yürüme, konuşma ve duyma yetilerini kaybeden küçük Mehmet'in ailesi; çocuklarını ameliyat ettirebilmek için yardım bekliyor. Doktorların ameliyatla yürüyebileceğini ve konuşabileceğini söyledikleri çocuklarını, maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat ettiremeyen çift, ameliyat için 20 bin liranın gerektiğini, hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getirdiler. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan Yusuf ve Hasibe Salık çiftinin 3 çocuğu bulunuyor. 21 yaşındaki büyük çocukları engelli olan Salık çiftinin, 6 yaşındaki en küçük çocukları Mehmet'in de doğuştan "hidrosefali" hastalığı bulunuyor. Anne karnında, kafatası su toplamaya başlayan küçük Mehmet'in hastalığı nedeniyle başı sürekli büyüme yapıyor. Hayati tehlike denilebilecek kadar önemli bir hastalığı bulunan çocuklarını doktorlara gösteren aile, 20 bin liralık ameliyat sonrasında çocuklarının yürüyebileceğini, konuşabileceğini öğrenmesinin üzerine, küçük Mehmet'i ameliyat ettirmek istese de, maddi yetersizliklerden dolayı ameliyat ettiremedikleri için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi. "Çocuğumun yürüyebilmesini, konuşmasını istiyorum" Çocuğunu ameliyat ettirmek isteyen Yusuf Salık, "3 çocuğum var, en büyük çocuğum Mustafa, ağır engelli, altı bezle bağlanıyor. Ortancaları Muhammet'in herhangi bir hastalığı yok ilkokula gidiyor. Ufakları Mehmet, şu anda "hayati tehlike" denecek kadar önemli "hidrosefali" rahatsızlığı bulunuyor. Başı sürekli büyüme yapıyor. Kendisini ameliyat ettirmek istiyoruz ama, aile olarak maalesef onu kaldıracak bir gücümüz, imkanımız yok. Çocuğumuzun yürüyebilmesini, konuşmasını istiyoruz." diye konuştu.
"Ameliyattan sonra yürüyebilecek" Doktorların küçük Mehmet'in ameliyat ile sağlığına kavuşacağını söylediği dile getiren Salık, "Doktorlarla görüştük, çocuğumuzun ameliyattan sonra yürüyebileceğini, konuşabileceğini söyledi.

Tabi ki bizim bu ara bir sevincimiz artı. Ama ameliyatını ettiremediğimiz için, aile olarak büyük bir üzüntü yaşıyoruz." dedi.
"Gözümüzün önünde eriyerek ölmesini istemiyoruz" Ameliyat için hayırseverlerden yardım isteyen Salık, " Oğlum Mehmet’in gözümüzün önünde eriyerek ölmesini istemiyoruz. Tüm Bursa iş adamlarına, Türkiye’deki bütün insanlara sesleniyorum, yalvarıyorum, yakarıyorum, ne olur Mehmet’imize sahip çıkalım. Benim yavruma yardım edin, yavrumu kurtaralım." ifadesinde bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FoxDarüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox
Pınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı SaldırıPınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı Saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı