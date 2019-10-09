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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı

20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GETİRİLMESİ

Jandarma Akalan Hapis Cezası 

-GENEL VE DETAY

( ELAZIĞ )- Elazığ'da 23 yıl hapis cezası ve 20 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanıp tutuklandı ELAZIĞ

- Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.T. düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, hakkında 20 ayrı suçtan arama kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.T.’nin yakalanması için çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin çalışmasında şüphelinin Akçakiraz Beldesi Zafer Mahallesi’nde bir adreste olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheli A.T. yakalanarak gözaltın alındı. Jandarma da işlemi tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Tutuklanan zanlının hakkında, 'Tehdit', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme', 'Hakaret', 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Mala Zarar Verme' ve 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" gibi suçlarının olduğu öğrenildi.
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