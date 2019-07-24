2 yıldır tadilatta olan Pazar Camisi ibadete açılıyor

-Camide görev yapan Ömer Artış konuşması

-Attar Pazar Camisinden detaylar

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da onarım ve tadilat için kapatılan tarihi Pazar Camisi yapılan çalışmaların ardından ibadete açılıyor. Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesi Haşimiye Meydanı’nda bulunan tarihi Pazarı Camisinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. 2017 yılından beri restorasyon çalışmaları devam eden caminin cuma günü yeniden ibadete açılacağı belirtildi. Pazar Camisinde görev yapan Ömer Artış, caminin çok eski bir yapı olduğunu vurgulayarak, “Pazar Camisi çok eski bir camidir. Yaklaşık 900 yıllık bir camidir. Caminin yanından Balıklıgöl’den akan su geçiyor. Pazar Camisi Cuma günü ibadete açılacak. Yaklaşık 2 yıl süren bir çalışmanın ardından hizmete girecek. 900 yılık bir camisi olduğundan dolayı çok eski bir tarihe dayanıyor. Pazar Camisi bu cuma günü ibadete açılacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Pazar Camisinin 26 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağı dile getirildi.



