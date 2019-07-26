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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
2 Yılda Kur’an-ı Kerim'i ezberlediler Haberi

2 Yılda Kur’an-ı Kerim'i ezberlediler Haberi

Mevlidi Şerif

Saygı Duruşu Anayasa Erimli 

-Katılımcılar
-Bayan Hafızlara Hediye verilmesi
-Genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

– Şırnak’ın Silopi ilçesinde 5 kızın Kur’an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız olması nedeniyle tören düzenlendi.
Silopi İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet yürüten Hazreti Ali Kız Hafızlık Kur'an Kursunda okuyan 5 kız, 2 yıl süreyle Kur’an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız oldu. İlçe Müftülüğü tarafından hafızlar için icazet töreni düzenlendi.
İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İlçe Müftü Vekili Mesut Aslan'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Seslendirilen ilahilerin ardından salavatlar eşliğinde sahneye davet edilen kızlara icazetleri verildi.
İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, hafızlara hayırlı olsun dileklerinde bulunarak hediye takdim etti. Okunan duaların ardından tören sona erdi. Kuran kursu öğreticisi Hatice Kurşun, törenin Silopi için hayırlara vesile olmasını dileyerek hafızların, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerine yönelmeleriyle toplum için hayırlı bir Müslüman profili oluşacağını ifade etti.
Kurşun, tarihten bu yana yoğun bir şekilde ezberlenen tek kitabın Kur’an-ı Kerim olduğunu hatırlatarak, Kur’an’ın Müslümanlar için bir anayasa olduğuna vurgu yaparak hafızların yozlaşan toplumun düzeltilmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti. Hatice Kurşun son olarak ailelerin çocuklarını hafızlık kursuna göndermeleri hususunda çağrıda bulundu. Törene, İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş ile eşi Tuğba Işıktaş, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, emekli İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, hafızların yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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