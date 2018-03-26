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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
2 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur için adalet çağrısı

2 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur için adalet çağrısı

Anma töreninden görüntü

Anma Töreni Katil Zanlısı Adalet Bakanı Hükümet Yardım Çağrısı 

-Mezardan görüntü
-Dilek Kıymış röportaj
-Arşiv

( İSTANBUL -ÖZEL)- Mezdeke grubunun öldürülen üyesi Aynur Kanbur mezarı başında anıldı İSTANBUL

- İstanbul Şişli’de 2 yıl önce çöp atmak için çıktığı evinin önünde esrarengiz bir cinayete kurban giden ünlü dans grubu 'Mezdeke'nin dansçılarından Aynur Kanbur, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Kanbur'un ablası, öldürülen kardeşinin katillerinin bulunması için yardım istedi. Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği anma törenine Aynur Kanbur'un ablası Dilek Kıymış, Mezdeke grubu üyelerinden Dilek Maltepe, Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, arkadaşları ve yakınları katıldı.
Abla Dilek Kıymış tören boyunca elinde "Sayın Cumhurbaşkanımız, İç İşleri Bakanımız, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, araftayım. Katilimi bulun, Aynur" yazılı pankart tuttu. "Bulunacak, başka yolu yok" Anma töreninin ardından kardeşinin ölümüyle ilgili konuşan abla Dilek Kıymış, üzerinden 2 yıl geçen cinayetin ardından katil zanlısının hala bulunamamış olması konusundaki sıkıntılarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerinden yardım isteyen gözü yaşlı abla konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Nasıl bir infaz, nasıl bir intikam, nasıl bir acıdır bu. Bir kişiyi mi vurduğunu zannediyor. Türkiye’yi yaraladı. Sayın Cumhurbaşkanıma, başbakan, adalet bakanı, savcılar ve polislere yardım çağrısı yapıyorum. Bir kişi bin kişidir. Herkes şehit oldu diyor. Ben de kötü bir şeye şahit oldu diyorum. Bu kız bir şey gördü bilen susuyor diyorum. Onu vicdana davet ediyorum, gelecek anlatacak. 14 kurşunla tuzak kurdun gelip anlatacaksın. Neden yaptın? Senin bir tek nedenin bizim milyonlarca nedenimiz, uykusuz geçen 800 günümüz. Bizim içimiz kin ve nefretle doldu. Yardım çağrıma cevap verin, bulunacak başka yolu yok. Erkek gibi teslim ol. Elimi öpeceğim şehit ettiğin için." 2 yıl önce işlenen cinayette şüphelendikleri kimse olmadığını da sözlerine ekleyen abla Kıymış, "Şüphe duyduğumuz maalesef kimse yok. Hiç kimse üzerinde senaryo dönmüyor. Bir kişi yaptı bin kişi şüpheli şu anda. Ben kendimi biliyorum ben yapmadım. Benden hariç herkes şüpheli" dedi.

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