Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polise saldırdı Haberi

2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polise saldırdı Haberi

-Şahsın sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

İftira Polis Hastane Hapis Cezası Trol 

--hastaneden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri polisi, 'Özel belgede sahtecilik' ve 'İftira' suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı, kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Özel belgede sahtecilik' ve 'İftira' suçlarından kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.E.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. H.E.Ö., Melikgazi ilçesi Gülük mahallesindeki evinde bulunduğu sırada evine ekiplerin geldiğini görünce, polislere saldırdı. Bir polisi yaralayan şahıs, kaçmaya başladı.
Ekipler, kovalamaca sonucu H.E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. H.E.Ö., Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı