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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
2 Yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı

2 Yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı

Otomobilin görüntüsü

Çilingir Mahsur Kaldı Sarılar Bild Sağlık Ekipleri 

-Çocuğun otomobilin içinde görüntüsü
-Ekiplerin görüntüsü
-Anne babanın çocukları ile konuşması
-Çilingirin gelip kapıyı açması
-Minik çocuğun annesine sarılması

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de otomatik kapıların kilitlenmesi sonucunda 2 yaşındaki çocuk otomobilde mahsur kaldı. Olay; Düzce merkeze bağlı Çay Mahallesi Şair Nedim Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çay Mahallesi Şair Nedim Sokakta evlerinin önüne gelen Göksu ailesi, arabadan indiği sırada otomobilin kapıları kilitlendi 2 yaşındaki Yiğit Göksu aracın içinde kaldı. Araç içinde kalan Yiğit Göksu’yu çıkartamayan baba Recep Göksu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri de geldi. Ekiplerin bütün çabasına rağmen otomobilin kapıları bir türlü açılamadı. Vatandaşlar ise otomobilin camlarını az açarak tel vasıtası ile otomobilin kilitli olan kapılarını açmaya çalıştılar. Ancak kilitlenen kapıları bir türlü açamadılar. Mahsur kalan Yiğit Göksu’nun anne ve babası cep telefonların kullanarak oyalamaya çalıştılar. Olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla kilitli kapılar açılarak, 2 yaşındaki Yiğit Göksu otomobil içinden çıkartılabildi. Kapısı açılan otomobilden annesi tarafından çıkartılan Yiğit Göksu, annesi ve babasına sarılarak kurtarılmanın sevincini yaşadı.
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