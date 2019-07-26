2. Van Gölü Bisiklet Festivali İzle

-Erdal Karakurt isimli görme engelli öğretmen ile rröportaj

-Engelli öğretmenin rehberi ilebirlikte bisiklet sürmesi

-Van Gölü Aktivistleri Dernek Başkanı Erdoğan Özel ile röportaj

-Van TSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ile röportaj

-Edremit körfezinden gelen gönüllü bisikletçilerle röportaj



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- Van Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenennin Erciş etabı gerçekleştirildi.

Festival kapsamında farklı illerinden gelen gönüllü bisikletçiler, Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek, havzanın bisiklet parkuruna elverişli olduğunu göstermek ve bölgedeki tarihi, turistik güzellikleri gösteren bir farkındalığa imza atmak için 4 gündür pedal çeviriyorlar. Etkinliğin Adilcevaz-Erciş etabını tamamlayan gönüllü bisikletçiler, Erciş Kaymakamlığı önünde mola verdiler. Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından onurlarına verilen yemeğe katılan 130 gönüllü bisikletçi, Van Gölü’nün kirlenmemesi için farkındalık oluşturduklarını söylediler. ‘Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, bu yıl ikincisini düzenledikleri Van Gölü Bisiklet Festivaline Türkiye’nin çeşitli illerinden 130 gönüllü bisikletçinin katıldığını söyledi.



Katılımın geçen yıla oranla bu sene yüksek olduğuna dikkat çeken Özel, “130 kişiye yakın bir katılım var. Ülkemizin farklı illerinden gelen bisikletçilerimiz var. Geçen sene yaptığımız festivalin aslında bir devamını gerçekleştiriyoruz. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Amacımız, Van Gölü’nün maviliğini, doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini ve bizim kültürel zenginliklerimizi tanıtmaktır. İlk önceliğimiz de budur. Burada bize destek olan Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van AB Bilgi Merkezine özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Aramızda ülkemizin her ilinden arkadaşlarımız burada. Gönül dostlarımız Van Gölü’ne sahip çıkmak ve bu farkındalığı yaşatmak için bizlere destek oluyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Van TSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ise, Van Gölü’nün kirliliğine ve aynı zamanda Van Gölü Havzası’nın güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla Van Gölü Aktivistleri Derneği işbirliği ile bisiklet festivalini gerçekleştirdiklerini belirtti.

İstanbul’dan festivale katılmak için engelli iki kişinin rehberleriyle birlikte festivale gönüllü katıldığını ifade eden Erdal Karakurt isimli öğretmen ise, Van Gölü’nün çevresinin doğal güzelliklerini görmese bile kalp gözü ile bunların farkında olduğunu belirterek, “Engelsiz Pedal Derneği bağlantısıyla iki görme engelli ve iki rehberimizle birlikte buraya geldik. 485 kilometre olan Van Gölü’nün etrafını bisikletlerimizle turluyoruz. Bu coğrafyayı tanımış oluyoruz, havasını soluyoruz, suyunu içiyoruz. Van Gölü’ne girerek en azından sodalı suyun ne olduğunu hissettik. Güzel bir etkinlik, inşallah amacına ulaşır. Van Gölü için de ‘Koruma Kanunu’ çıkartılır umarım. Ama bunun öncesinde halkın da bilinçlenmesi lazım. Bizler halka bunları anlatmak için yollardayız’’ ifadelerini kullandı. Gönüllü 130 bisikletçi, daha sonra Erciş şehir merkezinden sahil yolunu kullanarak Muradiye ilçesine hareket etti.

