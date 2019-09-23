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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
2 üniversite öğrencisinin öldüğü kaza anı kamerada

2 üniversite öğrencisinin öldüğü kaza anı kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

Çarpma Anı Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Üniversite Öğrencisi Birinci Sınıf 

-Morg detay
-Kalabalık detay
-Öğrenciler detay
-Ağlayan öğrenciler
-Birbirine sarılan öğrenciler detay
-Ölen gençlerin fotosu

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 2 üniversite öğrencisinin yakınlarının morg önündeki bekleyişleri sürüyor. Öte yandan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Ulaş Koçak (22) ve yönetimindeki 07 D 2459 plakalı otomobil refüjü aşıp karşı yönden gelen 06 BMH 221 plakalı cipe çarptı. Bu sırada yine karşı yöndeki 07 DEB 46 plakalı otomobil de cipe çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ulaş Koçak ve yanında yolcu olarak bulunan Sertaç Ermiş (18) kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Ulaş Koçak'ın Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi, Sertaç Ermiş’in ise yine aynı üniversitenin sanat tarihi birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Cenazelerin yer aldığı Adli Tıp Kurumu morgu önünde ise iki öğrencinin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Kazanın oluş şekli ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Aracın kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeritte seyir halindeki cipe çarpma anı saniye saniye kaydedildi.
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