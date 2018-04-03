2. Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu başladı - ANTALYA Haberi
- Sanat sempozyumundan genel ve detay görüntüler - Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik'in konuşması - Dr. Melek Günbey Güler'in konuşması - İranlı heykeltıraş Farhad Ebrahimi'nin konuşması2. Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu başladıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde 2. Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu başladı. Sempozyuma, Almanya, Avusturya, Arnavutluk, Filistin, Ürdün, İran, Bulgaristan, Yunanistan, Hollanda, Nahcıvan, S.Arabistan, Kosova, İtalya ve Türkiye'nin değişik şehirlerinden 37 sanatçı katıldı. 8 Nisan'a kadar devam edecek sempozyumda Gazipaşa tarihi tanıtılıyor.Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, düzenledikleri sempozyumdan dolayı heyecanlı olduklarını ifade etti. Bu yıl sanatçı sayısının arttığını anlatan Çelik, Gazipaşa'nın doğası, turizmi, tarihi ve sanatıyla anılan ilçe olması için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti. Gazipaşa Belediye Başkanlığınca düzenlenen projenin koordinatörlüğünü yapan ressam Dr. Melek Günbey Güler de Gazipaşa sanat sempozyumu olarak etkinliği devam ettirdiklerini dile getirdi.Atölye çalışmalarının devam ettiğini aktaran Güler, "Atölyemiz herkese açık. Resim yapmak isteyenlere ressam arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Dünyanın 15 ülkesinden değişik sanatçılar var. Gazipaşa'nın tanıtımını sanatla yapmış oluyoruz." dedi. Sanatçılardan İranlı heykeltıraş Farhad Ebrahimi ise ceylan heykeli yaptığını belirterek, "Heykeli İran ve Türkiye dostluğu için yapıyorum." diye konuştu. Eserler, Gazipaşa Belediyesi tarafından yapılacak Modern Sanat Müzesi'nde sergilenecek.