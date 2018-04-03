Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
2. Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu başladı - ANTALYA Haberi

2. Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu başladı - ANTALYA Haberi

- Sanat sempozyumundan genel ve detay görüntüler - Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik'in konuşması - Dr. Melek Günbey Güler'in konuşması - İranlı heykeltıraş Farhad Ebrahimi'nin konuşması2. Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu başladıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde 2. Uluslararası Gazipaşa Sanat Sempozyumu başladı.
Sempozyuma, Almanya, Avusturya, Arnavutluk, Filistin, Ürdün, İran, Bulgaristan, Yunanistan, Hollanda, Nahcıvan, S.Arabistan, Kosova, İtalya ve Türkiye'nin değişik şehirlerinden 37 sanatçı katıldı.
8 Nisan'a kadar devam edecek sempozyumda Gazipaşa tarihi tanıtılıyor.Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, düzenledikleri sempozyumdan dolayı heyecanlı olduklarını ifade etti.
Bu yıl sanatçı sayısının arttığını anlatan Çelik, Gazipaşa'nın doğası, turizmi, tarihi ve sanatıyla anılan ilçe olması için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.
Gazipaşa Belediye Başkanlığınca düzenlenen projenin koordinatörlüğünü yapan ressam Dr. Melek Günbey Güler de Gazipaşa sanat sempozyumu olarak etkinliği devam ettirdiklerini dile getirdi.Atölye çalışmalarının devam ettiğini aktaran Güler, "Atölyemiz herkese açık. Resim yapmak isteyenlere ressam arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Dünyanın 15 ülkesinden değişik sanatçılar var. Gazipaşa'nın tanıtımını sanatla yapmış oluyoruz." dedi.
Sanatçılardan İranlı heykeltıraş Farhad Ebrahimi ise ceylan heykeli yaptığını belirterek, "Heykeli İran ve Türkiye dostluğu için yapıyorum." diye konuştu.
Eserler, Gazipaşa Belediyesi tarafından yapılacak Modern Sanat Müzesi'nde sergilenecek.

İran Ressam Nani Koordinat İtalya 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı