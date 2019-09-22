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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
2. Uluslararası Elbistan Şalvar Güreşi Festivali - KAHRAMANMARAŞ

2. Uluslararası Elbistan Şalvar Güreşi Festivali - KAHRAMANMARAŞ



: - Sporcuların ilçe merkezindeki kortejinden görüntüler - Minik güreşçilerin hazırlıklarından görüntüler - Protokol tribününden görüntü - Güreşlerden görüntüler - Final müsabakası ve ödül töreninden görüntüler - Okçuluk müsabakalarından görüntüler - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur'un konuşması - Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün konuşması2. Uluslararası Elbistan Şalvar Güreşi Festivali - Organizasyonda Kahramanmaraş bölgesinden Muhammet Enes Bandırma, başpehlivanlığı kazandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Elbistan'da 2. Uluslararası Şalvar Güreşi Festivali düzenlendi.
Elbistan Çim Futbol Sahası'nda oluşturulan alanda gerçekleştirilen organizasyonda 28'i Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan olmak üzere 543 güreşçi mücadele etti.Çekişmeli geçen final müsabakasında Kahramanmaraş bölgesinden Muhammet Enes Bandırma ile Hatay bölgesinden Ömer Yavaş karşılaştı. Normal sürede kazanan çıkmazken, Muhammet Enes Bandırma altın puanla başpehlivanlığa ulaştı.Organizasyonda 30 kiloda Ercan Şahin, 35 kiloda Kahraman Eski, 40 kiloda Veysi Kaplan, 45 kiloda Uğurcan Şahin, 50 kiloda Bayram Esendere, 55 kiloda Yunus Emre Ok, 60 kiloda Berkay Bağ, 65 kiloda Halil İbrahim Çınar, 75 kiloda Hamza Duman ve 75 kilo üstünde Abdullah Sözcü birinci oldu.Bu yıl ikincisi organize edilen festival kapsamında yapılan geleneksel okçuluk müsabakalarında ise 8 - 11 yaş (Çayan bala) grubunda Ali Çolak Kadıoğlu, 12 - 14 yaş (Ediz bala) grubunda Polat Yıldız, 15 - 17 yaş (Genç alp) grubunda Tuna Kargın, 18 yaş üstü (Baturalp kadın) grubunda Nükhet Kargın ile erkek grubunda Melih Özdemir birinciliği elde etti.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonlarla yeni şampiyonlar çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl Elbistan'da 2'ncisi gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra üç ülkeden sporcuların da katıldığını dile getiren Hopur, şunları kaydetti:"28'i Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan olmak üzere toplamda 543 güreşçi, Elbistan'da er meydanına çıktı. Bu tür festivallerle Türk güreşi için şampiyonlar çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bir mekanda güreşin başlaması demek, oradan yeni şampiyonların çıkması demektir. Elbistan, geçmişte çok şampiyonlar yetiştirdi. Elbistan'da güreşlere ara verilmesi nedeniyle ham madde tükendi, ilçemizden şampiyonlar çıkmaz olmuştu. Yeniden başlatılan güreş festivalleri ile Elbistan ilçemizden de eskiden olduğu gibi şampiyonlar çıkmasını bekliyoruz."Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de ilçede yeniden yapılmaya başlanan festivalle gençlerin spora olan ilgisinin artmaya başladığını aktardı.

Ödül Töreni Şampiyon Başpehlivan Pehlivanlı Basın Mensupları 

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