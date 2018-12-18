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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
2. Türkiye Altın Marka ödülleri sahiplerini buldu Video

2. Türkiye Altın Marka ödülleri sahiplerini buldu Video

Ödül töreninden görüntü

Ödül Töreni Gayrimenkul Yeni Yıl İstiklal 

-Salondan görüntü
-İbrahim Yılmaz konuşması
-Detaylar

( İSTANBUL )- ARMED Güvenlik’e Altın Marka ödülü İSTANBUL

- İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen “II. Türkiye Altın Marka Ödülleri” halk oylaması sonuçlandı. Yılın Güvenlik firması ARMED Güvenlik olurken, yılın en iyi spor kulübü Beşiktaş Spor Kulübü seçildi. İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleri ile buluştu. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine iş, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda ödül törenine geçildi. Halk tarafından yapılan oylamada yılın Güvenlik Firması seçilen ARMED Güvenlik İbrahim Yılmaz gecede ödül aldı. Bu ödülü ARMED ailesi adına aldığını kaydeden ARMED Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, “Türkiye’nin sayılı markaları altın marka ödülü aldı. Türkiye’deki sayılı markaların ödül aldığı yerde ödül almak bize gurur verdi. Biz yeni yılın 2019’un Türkiye’ye ve dünyaya mutluluk, barış, kazanç sağlamasını diliyoruz. Türkiye’de ödül alan önemli ve yerli markaları savunuyoruz. Türkiye’deki yerli markaların ödül alması ve yerli markaları Türkiye’de dünyaya karşı ön planda tutup Türkiye’deki yerli markaların tercih edilmesi gerçekten gurur veriyoruz. Bu anlamda biz Türkiye’nin bir markası olarak ARMED Holding bünyesinde güvenlik şirketi, aynı zamanda film yapım, gayrimenkul, turizm alanında birçok başarıya imza attık. Bunun gurur içindeyiz. Türk Markalarına ve Türkiye’ye yatırım yapmaya devam diyorum. Türkiye’deki markaların tercih edilmesi bu dönemde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’deki markalara önem verilmesini tüm halkımıza tüm vatandaşlara rica ediyor ve önemsemelerini, hep beraber katkıda bulunmalarını rica ediyorum” dedi.

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