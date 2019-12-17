Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
2. Türk Dünyası filmleri haftası başladı

2. Türk Dünyası filmleri haftası başladı

Salondan detay

Dera Film Gösterimi Kültür Sanat 

-katılım detay
-Röportaj
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bu yıl ikincisi organize edilen ‘Türk Dünyası filmleri haftası’ düzenlenen galayla İstanbul'da başladı.
Türk dünyasındaki 9 farklı ülkeden 9 yapımın izleyiciyle buluşacağı etkinliğin ilk gününde ‘Ertuğrul 1890’ filminin gösterimi yapıldı. Türk dünyasındaki 9 farklı ülkeden, 9 yapımın izleyiciyle buluştuğu programın açılışı, Fatih'te bulunan Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen galayla gerçekleştirildi.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi desteği ile organize edilen etkinlikte, Türkiye başta olmak üzere, Azerbaycan, Hakasya, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tataristan, Özbekistan ve Yakutistan olmak üzere toplamda 9 ülkenin filmleri gösterimi yapılacak. Üç gün boyunca sürecek olan film haftası ilk gösterimi Türkiye'den ' Ertuğrul 1890' filmi ile başlıyor. "Türk Dünyasının tüm ülkelerinde film haftası yapacağız" Gala ve açılış gecesinde bir konuşma yapan Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, film gösterimini bütün Türk ülkelerinde yapmayı planladıklarını belirterek, "İstanbul'da Türk Dünyası film gösterimi yapıyoruz. 9 ülkeden 9 tane film var. Türkiye'den 'Ertuğrul' filmi ile başlıyoruz. Ardından Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan Yakutistan gibi 9 ülkeden film gösterimi var. Buradaki ana maksadımız, Türk Dünyasının kültürünü, filmlerini önce kendi akrabalarımıza, İstanbullulara kültür sanatı buluşturmak, akabinde de sinema insanlarıyla buluşturmak. Bu maksatla ikincisini yapıyoruz. Bundan sonra Kırgızistan'a gideceğiz orada üçüncüsünü Mart ayında yapacağız. Ardından Tataristan'a gideceğiz, Kazakistan'a gideceğiz Türk Dünyasının tüm ülkelerinde film haftası yapacağız. Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi bu etkinliğe destek veriyor. Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan sinema genel müdürleri destek veriyor, Üniversiteler destek veriyor" dedi.
Gala ve açılış gecesinde Türk sinemasının duayen isimlerinden Engin Çağlar ve Yılmaz Atadeniz'e katkılarından dolayı plaket takdim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri TöreniCumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
İşte Benim Zeki Mürenİşte Benim Zeki Müren
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı