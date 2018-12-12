2. Trakya Proje Pazarı Edirne’de gerçekleştirildi

-Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin

-Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu

-Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

-açılış konuşmaları

-projelerin tanıtımları

-genel ve detaylar



( EDİRNE ) EDİRNE



- Edirne'de Trakya Üniversiteler Birliği ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde, birlik üyesi beş üniversitenin katılımıyla 2. Trakya Proje Pazarı gerçekleştirildi.

2. Trakya Proje Pazarı kapsamında Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde, düzenlenen “Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı” açılışına Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve projeye dahil olan üniversite rektörleri katıldı.

Üniversite ve sanayi kuruluşlarını bir araya getiren proje ve ürünlerin sergilendiği “Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı” etkinliğinde, projeye katılan 37 farklı çalışma arasında son 10’a kalan çalışmalar tanıtıldı. "Maddi ve manevi desteklerimiz her zaman devam edecek" Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ilkini geçtiğimiz yıl Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde gerçekleştirdikleri projenin ikincisini Edirne’de gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Edirne’de ve Marmara Bölgesi’nde, sanayide, şehrin dönüşümünde, şehrin sorunlarında veya yeni çözüm önerilerinde katkı suna projelerimizin hayata uygulandığını göreceğiz. Biz bu noktada bu projelere hem maddi hem de manevi olarak destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Üniversiteyi üniversite yapan, binalar değil, düşünen insanlarıdır, beyinleridir" Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise üniversitelerin toplumların beyni hükmünde olduklarını dile getirerek, "Binalar değildir üniversiteyi üniversite yapan, işte çalıştırdığı kişiler değildir; onu üniversite yapan hocalarıdır, düşünen insanlarıdır, beyinleridir. Bu düşünen insanların, hocaların toplum için ürettiği projelere bir arada şahitlik edeceğiz. O yüzden bu etkinliği çok anlamlı buluyorum" ifadelerini kullandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirne ile ilgili hayallere, projelere Edirne Belediyesi tarafından her daim destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, ‘Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı’ etkinliği kapsamında tasarlanan 10 farklı projenin tanıtımı, proje sorumlusu öğretim görevlileri tarafından yapıldı.

