2 saat önce kiraladığı otomobille kaza yaptı

-- Dün aynı yerde kaza yapan aracın gelişi, sürücüsü ile röp, eşi ile röp.

-- Bu gün kaza yapan sürücü Metin Kara ile röp.

-- Görgü tanığı röpü



( ZONGULDAK ) - Aracının devrildiği yere gitti, başka bir aracın da aynı kazayı yaptığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi ZONGULDAK



- Zonguldak'ta sürücüsünün fark etmediği istinat duvarından uçan araba takla atıp ters döndü. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Sürücünün aracı 2 saat önce kiraladığı öğrenildi. Öte yandan Aynı yerde dün aracıyla kaza yapan sürücü tesadüf eseri olay yerine gelince şaşkınlığını gizleyemedi. Edinilen bilgiye göre kaza Terakki Mahallesi'ndeki halk pazarı girişinde yaşandı. Metin Kara idaresindeki 67 EZ 154 plakalı aracıyla otopark çıkışında ilerlerken istinat duvarından aşağıya uçtu. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü bir süre olayın şokunu atlatamadı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye getirilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün aracı 2 saat önce kiraladığı öğrenildi. Aynı yerde kazayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Öte yandan 78 yaşındaki Cemal Dirimeşe de 67 NA 311 plakalı aracıyla dün aynı yerde karşı yönden gelen araca yol vermek isterken istinat duvarında aracıyla askıda kalmıştı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü olayın şokunu yaşamış, araç da bir süre sonra çekici yardımıyla kurtarılmıştı. Eşiyle tesadüf eseri aynı yerden geçen sürücü başka bir aracın da kaza yaptığını görünce bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. İHA'ya konuşan Dirimeşe, "Dün de biz kaza yaptık burada. Onlar gibi olmadıydı. Biz ucuz kurtulduk. Keşke onlar da olmasaydı" diye konuştu.

(OA

