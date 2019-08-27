Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
2 saat önce kiraladığı otomobille kaza yaptı

2 saat önce kiraladığı otomobille kaza yaptı

- Kaza yeri, araçtan ve çevreden detay

İlk Müdahale Hastane İstinat Duvarı Sağlık Ekipleri Halk Pazarı 

-- Dün aynı yerde kaza yapan aracın gelişi, sürücüsü ile röp, eşi ile röp.
-- Bu gün kaza yapan sürücü Metin Kara ile röp.
-- Görgü tanığı röpü

( ZONGULDAK ) - Aracının devrildiği yere gitti, başka bir aracın da aynı kazayı yaptığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi ZONGULDAK

- Zonguldak'ta sürücüsünün fark etmediği istinat duvarından uçan araba takla atıp ters döndü. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Sürücünün aracı 2 saat önce kiraladığı öğrenildi. Öte yandan Aynı yerde dün aracıyla kaza yapan sürücü tesadüf eseri olay yerine gelince şaşkınlığını gizleyemedi. Edinilen bilgiye göre kaza Terakki Mahallesi'ndeki halk pazarı girişinde yaşandı. Metin Kara idaresindeki 67 EZ 154 plakalı aracıyla otopark çıkışında ilerlerken istinat duvarından aşağıya uçtu. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü bir süre olayın şokunu atlatamadı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye getirilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün aracı 2 saat önce kiraladığı öğrenildi. Aynı yerde kazayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Öte yandan 78 yaşındaki Cemal Dirimeşe de 67 NA 311 plakalı aracıyla dün aynı yerde karşı yönden gelen araca yol vermek isterken istinat duvarında aracıyla askıda kalmıştı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü olayın şokunu yaşamış, araç da bir süre sonra çekici yardımıyla kurtarılmıştı. Eşiyle tesadüf eseri aynı yerden geçen sürücü başka bir aracın da kaza yaptığını görünce bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. İHA'ya konuşan Dirimeşe, "Dün de biz kaza yaptık burada. Onlar gibi olmadıydı. Biz ucuz kurtulduk. Keşke onlar da olmasaydı" diye konuştu.
(OA
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı