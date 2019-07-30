2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon - SİİRT
- Siirt 'te 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon - Helikopterin uçuşu - Operasyon bölgesinden detaylar Siirt 'te 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon - Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ve 3 el bombası ele geçirildiSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda 2 uzun namlulu silah ve 3 el bombası ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesinin Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyon sürüyor.İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyon kapsamında bölgede yapılan aramada teröristlere ait kalaşnikof, piyade tüfeği ve 3 el bombası ile yaşam malzemeleri bulundu.Operasyon sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım