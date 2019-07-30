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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon - SİİRT

2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon - SİİRT

- Siirt 'te 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon - Helikopterin uçuşu - Operasyon bölgesinden detaylar Siirt 'te 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon - Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ve 3 el bombası ele geçirildiSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda 2 uzun namlulu silah ve 3 el bombası ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesinin Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyon sürüyor.İnsansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyon kapsamında bölgede yapılan aramada teröristlere ait kalaşnikof, piyade tüfeği ve 3 el bombası ile yaşam malzemeleri bulundu.Operasyon sürüyor.

El Bombası Piyade Gesi Teröristler Kalaşnikof 

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