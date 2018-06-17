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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı - KASTAMONU Video

2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı - KASTAMONU Video

- Kaza yerinden detay - Kazaya karışan otomobillerden detayKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 otomobil, Kastamonu - İnebolu Karayolu Kırcalar mevkisindeki kavşakta çarpıştı.Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası 

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