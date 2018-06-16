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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı (1) - KÜTAHYA

2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı (1) - KÜTAHYA

- 2 otomobil çarpışt - 4 ölü, 3 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Yaralıların ambulansa alınması Kütahya 'da 2 otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kütahya - Afyonkarahisar karayolunun 51. kilometresindeki kavşakta 2 otomobil çarpıştı.Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Karahisar 

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