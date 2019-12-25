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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - KASTAMONU

2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - KASTAMONU

- Kastamonu - Daday kara yolu Gölköy mevkisinde meydana gelen kaza - Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçtan görüntüler - Kaza yapan aracın olay yerinden görüntüler Kastamonu 'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hasanağa köyü muhtarı İbrahim Tansever (50) yönetimindeki 57 DD 813 plakalı otomobil, Kastamonu - Daday kara yolu Gölköy mevkisinde Mahir Rüzgar'ın (41) kullandığı 37 BG 393 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler Tansever ve Rüzgar ile Ayşe Rüzgar (34) yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Tansever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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