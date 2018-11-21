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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
2 öğrencinin birlikte binerek okula gittiği bisiklet çalındı

2 öğrencinin birlikte binerek okula gittiği bisiklet çalındı

Bisiklet ile giden öğrenciler

Bisiklet Şili Öğrenciler 

-Öğrenciler ile yapılan röportajlar
-Bisiklet ile kent merkezinden evlerine gitmeleri
-Mustafa Tatar ile babası Cemil Tatar
-Mustafa Tatar’ın konuşması
-Cemil Tatar’ın konuşması
-Mustafa Tatar’ın okula yürüyerek gidip gelmesi
--Arşiv görüntüler-

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Liseye giden iki öğrenci tek kişilik bisiklete binerek okula gidip gelirken, bisikletin çalınmasıyla birlikte yürüyerek okula gidip gelmek zorunda kaldılar. Kilis Endüstri Meslek Lisesi 2. sınıfta okuyan Mustafa Tatar ile Fatih Demir, her gün ikisi birlikte bisiklete binerek okuluna gidip geliyordu. Dün iki kişinin okula gidip geldiği bisiklet park edildiği Kilis Endüstri Meslek Lisesinden çalındı. Mustafa Tatar ile Fatih Demir adlı arkadaşlar okula yürüyerek gidip gelmek zorunda kaldı. 15 yaşındaki Mustafa Tatar, Lise arkadaşıyla okula gidip geldiği bisikletin okuldan çalındığını ifade ederek, “Sabah saat 08.00-12.00 arasında çalındı. Eskiden en azından iki arkadaş bisiklet ile gidip geliyorduk. Şimdi ise çalındığı için yürüyerek gidip gelmek zorundayız. Okulumuza servis yok. Bu nedenle çalınan bisikletimizin yerine arkadaşım ve bana Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Kilis Valimiz Recep Soytürk’den bisiklet istiyorum” dedi.
Mustafa Tatar’ın babası Cemil Tatar ise oğlu ile arkadaşının bir bisiklet ile okula gidip geldiğini ancak bisikletin okuldan çalındığını ifade ederek, “Belediye başkanımız ve valimizden yardım istiyorum. Bisiklet alacak maddi durumumuz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

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