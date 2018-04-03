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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü - İSTANBUL

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü - İSTANBUL

- Kentin farlı noktaların mavi ışıkla donatılması 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık GünüİSTANBUL (AA) - Her sene 2 Nisan'da farklı etkinliklerle gündeme getirilen Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt Yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek amacıyla dünya genelinde başlatılan, "Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Galata Kulesi ve Beyazıt Yangın Kulesi mavi ışıklarla süslendi.

Otizm 

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