2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği - DİYARBAKIR
- Otizmli çocuklar için düzenlenen etkinlikten detaylar - Otizmli çocukların piyano çalması - Otizmli çocukların şarkı söylemesi - Otizmli çocukların halay çekmesi - Müdür Yardımcısı Necmettin Can'ın konuşması - Velilerden Mine Onur'un konuşması - Öğretmenlerden Sevda Aslan'ın konuşmasıDİYARBAKIR - Diyarbakır 'da "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Diyarbakır 'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesinde ilk, orta ve lise düzeyinde otizmli çocuklara eğitim veren İbn - i Sina Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte de çocuklar mavi balonları gökyüzüne bıraktı.