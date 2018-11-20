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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel’e zeytin dalı ile karşılama

2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel’e zeytin dalı ile karşılama

Ordu komutanını taşıyan helikopter

General Toplantı Zeytin Dalı Helikopter 

-2’inci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel’in valiliğe geçişi
-Zeytin dalı ile çiçek takdim edilmesi
-Valililik ziyareti
-Valilikten çıkış
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve beraberindeki askeri yetkililer, Kilis Valisi Recep Soytürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yöresel kıyafet giyen çocuklar Ordu Komutanı Temel’e zeytin dalından oluşan çiçek takdim etti. 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, helikopterle 1’inci Hudut Alay Komutanlığı helikopter pistine indi. Burada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sahasında görev yapan Tümgeneral, Tuğgeneral ile Albaylar ile bir toplantı yaptı. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, daha sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı sahasında görev yapan Tümgeneral, Tuğgeneral ile Albaylar ile birlikte geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Valiliğine geldi. Burada Vali Recep Soytürk tarafından karşılanan Orgeneral Temel ve beraberindekiler Vali Soytürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yöresel kıyafet giyen çocuklar Ordu Komutanı Temel’e zeytin dalından oluşan çiçek takdim etti. Valilik girişinde yaklaşık 1 saat Vali Soytürk ile görüşen Orgeneral Temel ve beraberindekiler Valilikten geniş güvenlik önlemleri altında ayrıldı.
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