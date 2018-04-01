2’nci İnönü Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü kutlandı

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Çelenk merasimi

-Günün anlam ve önemi sebebiyle okunan şiir

-TBMM Meclis Başkan Vekili Yaşar Tüzün'ün açıklamaları

-Eskişehir'in Valisi Özdemir Çakacak'ın açıklamaları

-Tören alanından kesitler



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- 2’nci İnönü Zaferi’nin 97’nci yıl dönümü sebebiyle Eskişehir’in İnönü ilçesinde bir kutlama töreni gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Yaşar Tüzün, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Utku Çakırözer’in yanı sıra pek çok siyasetçi, asker ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma merasimi sonrası günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Açılış konuşmasını yapan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İstiklal Marşı’ndan mısralar okuyarak başladığı konuşmasında, 2’nci İnönü Zaferi’nin Türk tarihi için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Günümüzde de Türk milletinin bağımsızlığına kast eden güçlerin mevcut olduğunu vurgulayan Başkan Bozkurt, bu güçlerin 2’nci İnönü Zaferi’nde olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklarını dile getirdi. "20 bin tüfeğin 40 binden daha büyük olduğunu öğrendik" Etkinlikte yaptığı konuşmada, Milli Mücadele dönemindeki zorlu şartlara değinen ve 2’nci İnönü Zaferi’nin, Türk milletindeki zafere olan inancı arttırdığını vurgulayan TBMM Meclis Başkan Vekili Yaşar Tüzün, “Sevgili konuklar, zaferimizin 97’nci yıl dönümünde sizlere değil, bu topraklarda kefensiz yatanlara hitap etmek istiyorum. Aziz atalarımız, siz bu topraklarda iz bıraktınız. Sadece bu topraklarda değil, tarihimize de, ruhumuza da iz bıraktınız. Bu topraklar ile ilgili birçok şeyi bildik, öğrendik, anladık. 20 bin tüfeğin 40 binden daha büyük olduğunu öğrendik. 200 makinenin 400 makineye kafa tutabileceğini öğrendik. Yoksul bir milletin, 7 düveli yenebileceğini öğrendik. Giydirilen kefeni parçalamayı, ayağındaki prangaları kırıp ayağa kalkmayı öğrendik. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun” ifadelerini kullandı. “Bu şanlı zaferi bize armağan eden kahraman ecdadımızı şükran ve minnetle anıyoruz” Türk milletinin bugünlere zorlu dönemleri aşarak geldiğini ve 2’nci İnönü Zaferi’nin Türk tarihinin kırılma noktalarından biri olduğunu aktaran Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise günün anlam ve önemiyle ilgili şunları kaydetti: “Osmanlı İmparatorluğu’nun, 1’nci Dünya Savaşı’nda yenik sayılmasıyla, güzel Anadolu’muz emperyalist devletler tarafından işgal edildi. Türk milletini tarihten yok etmek, bu topraklardan söküp atmak isteyen bu emperyalist güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da tarih boyunca daima bağımsız yaşamış Türk milleti ile istiklal mücadelesi başlattı. Başlatılan bu mücadele, bu Kurtuluş Savaşı, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. 97 yıl önce bugün, 2’nci İnönü Zaferi kazanılmış ve 30 Ağustos büyük zafere giden yolda önemli bir kazanım elde edilmiştir. 2’nci İnönü Zaferi’nin, 97’nci yılını büyük bir gurur, onurla kutluyoruz. Bu şanlı zaferi bize armağan eden kahraman ecdadımızı şükran ve minnetle anıyoruz.”

