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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
2 motosiklet aynı otomobile çarptı: 3 yaralı

2 motosiklet aynı otomobile çarptı: 3 yaralı

kaza yapan otomobil

İlk Müdahale Hastane Alabalık Sağlık Ekipleri Çakal 

-altındaki motosiklet
-sürüklenen diğer motosiklet
-olay yerindeki kalabalık
-polisler
-hastaneye getirilen bir yaralı
-röportaj
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Motosikletlerden biri otomobilin atına girdi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da aynı otomobile çarpan 2 motosikletteki 3 kişi yaralandı. Bir motosikletin otomobilin altında kaldığı kazada yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale çevre yolunun Kısas kırsal Mahallesi kavşağında yaşandı. Kısas kırsal Mahallesi istikametinden gelip Şanlıurfa merkeze giden Ömer E.’nin kullandığı 63 KG 965 plakalı motosiklet ile Salih T.’nin kullandığı 63 AP 035 plakalı motosiklet ana yola girdikleri sırada, Akçakale istikametinden Şanlıurfa istikametine gelmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BAM 12 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, ışıklarda bekleyen Mustafa Ç.’nin kullandığı 63 UF 214 plakalı otomobile çarptıktan sonra motosikletlerden birini altına aldı. Otomobilin bir bölümü havada asılı kaldı Kaldırımdaki yön levhasına çarparak durabilen otomobilin bir bölümü havada asılı kaldı. Kazada diğer motosiklet ise yaklaşık 15 metre ilerine sürüklendi. Kaza nedeniyle bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri motosiklet üzerindeki Ömer E., Halil A. ve Salih T.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Salih T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çekici yardımıyla otomobil kaldırılarak altındaki motosiklet çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ)
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