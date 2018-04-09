2 milyon TL'lik tesisi kargalar istila etti Haberi

-Tesis içerisinden detay

-Asma tavanların açılması ve temizlenmesi

-Asma tavan arasındaki çalı, çırpı ve otlardan detay

-Çıkarılan pisliklerin el arabasına yüklenmesi

-Çıkarılan pisliklerin kazan dairesine getirilmesi

-Kazan dairesinden detay

-Çıkarılan pisliklerin kazan dairesinde yakılması

-Genel detay

-Tesis etrafındaki kargalardan detay

-Kapatılan aşıklar ve saçaklardan detay

-Genel detaylar

-İşletme sahibi Erdal Rençber Röp.



( MUŞ -HD)- Devlet destekli tesiste karga telaşı- Kargalar bir pikap dolusu pisliği milyonluk tesise doldurdu MUŞ



- Muş'ta devlet desteğiyle kurulan 2 milyon TL'lik süt işletme tesisi kargalar tarafından istila edildi. Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenerek süt ve süt ürünlerini işlemek amacıyla kurulan Rençber Süt İşleme Tesisi kargaların istilasına uğradı. Çatı saçaklarından asma tavan bölümüne giren kargalar; çalı, ot, demir, yün, ağaç ve çok sayıda yabancı maddeyi çatı katında biriktirerek tesise zarar veriyor. Üretim sezonuna yaklaşılmasıyla tesisi hazır duruma getirmeye hazırlanan işletme sahibi Erdal Rençber, durum karşısında şoka uğradıklarını ve hala kargalardan yana tedirginlik içerisinde olduklarını ifade etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan işletme sahibi Erdal Rençber, 2015 yılında bu işletmeye başladıklarını ifade ederek, "Yaklaşık inşaatımız 5 ay sürdü. Yüklenici firmamızın hatası, bu yan taraflardaki kolonların olduğu bölümde açıklık bırakmasıdır. Buralar kapatılmadığı için içeriye kargalar çalı, çırpı, demir parçası, plastik kapak, çivi, kağıt parçaları gibi ne bulmuşlarsa toplayıp aşıkların olduğu bölüme doldurmuşlar. Malum burası süt işletme tesisi olduğu için bizi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu aşıklardaki bölümleri kapattık. 2-3 gün ustalar çalışarak bu alanları kapattı. Ancak temizlik konusu bizim daha fazla zamanımızı aldı. Yaklaşık bir haftadan fazladır uğraşıyoruz ki buraları temizleyelim. Bu çalı, çırpıların hepsini kazan dairesinde yakacağız" dedi.

"Bu yatırımımızı kargalar çok olumsuz bir şekilde istila ettiler" Tesisin kendilerine 2 milyon TL'ye mal olduğunu hatırlatan Rençber, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan yüzde 50 hibe proje ile yaptırdık. 1 milyon TL hibe aldık, diğer 1 milyon TL'yi de kendi cebimizden harcayıp işletmeyi faaliyete soktuk. Bu yatırımımızı kargalar çok olumsuz bir şekilde istila ettiler. Bizde mecburen girdikleri yerleri kapattık, ama hala da tedirginiz. Bir yerden içeri girecekler diye bir telaş içerisindeyiz. Ön taraflarda sıva, briket ve harç vurulmayacak, köpük var. Bu köpüklere bakıyoruz, köpükleri parçalayıp tekrar oradan içeriye girme çabası içerisindeler. Çözümünü de artık sac gibi bir malzeme ile montajlayacağız ki oradan da içeri girişlerini engelleyelim" ifadelerini kullandı. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında süt işlemesi yaptıklarını ifade eden Rençber, "Mayıs, haziran ve temmuz aylarında çalışıyoruz. Tabi bahar sonrası işletme kapalı. 12 ay çalışmadığımız için tesis kapalı. Günbegün bu kargaların bize zarar verdiklerini fark ettik ve bu sene sezona başlamadan önce kesinlikle bir çözüm bulup, bunların yukarıya doldurmuş oldukları çalı çırpıları temizlemek zorundayız. Biz burada hijyene çok önem veriyoruz. Yapmış olduğumuz ürüne mikrop, bakteri bulaşmasın diye" şeklinde konuştu.



