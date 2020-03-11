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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
2 metrelik boruda bol fıstıklı kadayıf hem lezzeti hem de görünümüyle mest ediyor

2 metrelik boruda bol fıstıklı kadayıf hem lezzeti hem de görünümüyle mest ediyor

Kadayıfın hazırlanması

Kadayıf Sosyal Medya Uzunlu Astronomi Irak 

-Kadayıfın pişirilmesi
-Kadayıfın boruya sarılması
-Fıstık ezmesi
-Boru kadayıfının kesilmesi
-Serdal Urhan ile röp

( GAZİANTEP )- Boruda kadayıf damakta unutulmaz lezzet bırakıyor- Mangalda boru kadayıf lezzeti GAZİANTEP

- Gastronomi kenti Gaziantep’te bir baklava ve kadayıf ustası, 2 metrelik boruda kadayıf pişirdi. Mangal ateşi ile pişirilen kadayıf, üzerine sarılan Antep fıstığı ezmesiyle damakta unutulmaz lezzet bırakıyor. Mutfağıyla ünlü Gaziantep’te bir baklava ve kadayıf ustası, geliştirdiği yöntemle boruda mangal üzerinde kadayıf pişiriyor. UNESCO’nun Kreatif Şehirler Ağı’nda yer alan Gaziantep’te kadayıfın pişirilme yöntemine farklılık getirildi.
Kentte hizmet veren Urhanoğlu Közde Künefe Salonu işletmecisi Serdal Urhan, özenle hazırladığı kadayıfı, adeta tel tel 2 metre uzunluğundaki boruya sardı. Boru üzerine sardığı kadayıfı mangalda közde pişiren Urhan, kadayıfı boru üzerinde pişiren ilk usta olduğunu kaydetti.
Meşakkatli şekilde hazırlanan boru kadayıfı mangalda yaklaşık 1 saat içerisinde pişiriliyor. Çekilmiş Antep fıstığını şerbetle buluşturup yoğuran Urhan, fıstık ezmesiyle boru kadayıfı sarıp eşsiz bir lezzet ortaya koyuyor. Boru kadayıfının mucidinin kendisi olduğunu aktaran kadayıf ustası Serdal Urhan, “Boru kadayıfı Urhanoğlu Közde Künefe’nin icadıdır. 2 aydır bu ürünün denemesini yapıyoruz. Daha önce sosyal medyada paylaştık ve takipçilerimizin yoğun isteği oldu. Ortaya güzel bir ürün çıktı. Kadayıfı yaptıktan sonra da fıstık ezmesine sarıyoruz. Borumuz 2 metre uzunluğunda. Dünyada ve Türkiye’de bir ilk. Kebapta görmüştük, kadayıfta ilk defa biz yaptık. Bunun da mucidi biziz. Gelen müşterilerimiz ‘boruda kadayıf mı olur?’ diyorlar, o kıtırlığı ve lezzeti gördükten sonra fikirleri değişiyor. Yiyenlerden olumlu mesajlar alıyoruz” dedi.

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