2 mahalleyi birbirine bağlayan hemzemin geçidin kapatılmasına mahalleliden tepki Haberi

( UŞAK )-150 yıllık yolun kapatılmasına karşı çıkan vatandaşlar yolun açılmasını istedi UŞAK



- Uşak’da Orhan Dengiz Bulvarı'nda yer alan ve 2 mahalleyi birbirine bağlayan hemzemin geçidin gerekçe gösterilmeden kapatılması vatandaşların tepkilerine neden oldu. Fatih ve Cumhuriyet Mahalleleri’nin sakinleri tren garına yakın mesafede bulunan hemzemin geçidin moloz dökülerek ve asfalt kazılarak hızlı bir şeklide kapatılmasına tepki gösterdi. Yıllardır kullandıkları yolun kapatılmasına anlam veremeyen vatandaşlar yetkililerden geçidin açılmasını istedi. Fatih Mahallesi Muhtar adayı Fahrettin Gökçe konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yolun yaklaşık 150 yıldır kullanıldığını anımsatarak kapatılmasına bir anlam veremediklerini kaydetti.

Gökçe, “150 yıllık yolumuz demir yollarının keyfi uygulamaları neticesinde kapatılmıştır. Biz bu yolumuzu tekrar istiyoruz. İki mahallemizde mağdur esnafımız mağdur, işçilerimiz mağdur, sakinlerimiz mağdur, öğrenciler mağdur” diye konuştu.

“İş makinası ile burayı kapattılar” Bir başka mahalle sakini olan ve bölgede esnaflık yapan Nevzat Yavuz’da, kavşağın kapatılması ile esnafın da mağduriyet yaşayacaklarını dile getirdi. Yavuz, “Diğer kavşak açılınca buranın güvenlikten dolayı kapatılacağını söylediler ve kapattılar. Kapatma nasıl oldu? Geldi 10 dakika içinde yolu kapattı. Vatandaş burada nereden geçer nasıl geçer düşünülmedi. Geldi akşam saat 18 gibi makineyle burayı kapattı. Şu an vatandaş karşıya geçebilmesi için 450 metre aşağıya yürümesi gerekiyor evi buradaysa 450 metre tekrar gelecek yani 900 metre yürümüş olacak” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki Zarife Çavuşoğlu birçok ihtiyacını yolun karşı tarafından karşıladıklarını ve yolun kapanmamasını istedi. Çavuşoğlu; “Allah’ını seven yolu açsın ben uyuyamıyorum” ifadelerini kullandı. “İnsanlar şu an çok sıkıntılı durumda” Fatih Mahallesi sakinlerinden Taner Özlem ise kavşağın bir merkez olduğunu şeker evlerinden gelen işçilerinde servislerine buradan bindiklerini hatırlattı. Özlem yetkililere şöyle seslendi: “Burası kapanınca ileriye gitmek zorunda kalıyorlar. Buraya bariyer yapılarak burası açık tutulabilir. İnsanlar şu an çok sıkıntılı durumda. Bütün esnaflar burada biz de buradan günlük alışveriş yapıyoruz, gelip geçiyoruz. Kapanmaması için büyüklerimizden rica ediyoruz lütfen yolumuzu kapatmasınlar. Konuyla ilgili olarak Uşak Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kavşağın açık kalmasını istediklerini ve bunun için ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır oldukları belirtildi. Öte yandan, hemzemin geçidi kapatan TCDD yetkilileri ise açıklama yapmaktan kaçındı.