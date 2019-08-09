2 kişiyi bıçakladı, kaçarken yakalandı

-Polis ekipleri



( BAYBURT )-Bayburt’ta 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yoğun güvenlik tedbirleri altında emniyete götürüldü BAYBURT



- Bayburt’ta tartıştığı 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli kaçıp sığındığı eczanede gözaltına alındı. Şüpheli yoğun güvenlik tedbirleri altında emniyete götürüldü. Olay, bugün saat 15. 30 sıralarında Bayburt merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinden meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir telefon bayiinde yaşanan tartışma üzerine ismi açıklanmayan şüpheli şahıs 2 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçtı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheli bir eczaneye sığındı. Bunun üzerine toplanan kalabalık eczaneye sığınan şüphelinin kaçmaması için adeta set oluşturdu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kalabalığın şüpheliyi linç etmemesi için tedbir alarak gözaltına alınan şüpheliye emniyete götürdü. Polisin uyarısıyla kalabalık dağıldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

