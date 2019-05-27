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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
2 kişiye mezar olan vincin operatörü tutuklandı

2 kişiye mezar olan vincin operatörü tutuklandı

ARŞİV-

( BURSA -ÖZEL)- 2 kişiye mezar olan vinç şoförünün ifadeleri ortaya çıktı- Vinç şoförü ‘Gerekli tüm tedbirleri almıştım, suçsuzum’ dedi BURSA

Tutuklama Talebi Avcılık Polis Ekipleri Kışla Yükselen 


- Bursa’da lüks bir otelin camlarını silmek için vinç sepetine binen 2 kişi vincin devrilmesiyle feci şekilde can verdi. Olayın ardından vinç operatörü tutuklanırken, ifadesinde “Ben gerekli bütün tedbirleri almıştım. Nasıl oldu anlamadım. Suçsuzum” dediği öğrenildi. Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelin camlarını temizlemek için gelen Soner Oğuz ve Adil Demir, vincin sepetine bindi. Binanın en tepesine kadar yükselen vincin sepetinde bulunan Oğuz ve Demir, camları silmeye başladı.
Kısa süre sonra vincin bağlı bulunduğu kamyonun dengesini sağlayamaması sonucu vinç büyük bir gürültüyle yaklaşık 30 metre yükseklikten devrildi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yerle bir olan vincin sepetindeki 2 kişi feci şekilde yere çakıldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan sonra vinç operatörü Ali A. ölüme sebebiyet vermek suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali A. adli makamlara sevk edildi. Ali A.’nın ifadesinde gerekli tedbirleri aldığını belirterek, “Ben olay yerinde olası bir kazaya karşı her türlü tedbiri almıştım. Nasıl olduğunu anlamadım. Böyle olsun istemezdim. Çok üzgünüm ve suçsuzum” dediği öğrenildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Ali A. tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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