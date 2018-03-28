2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - KONYA
- Trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri Konya 'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasındaKONYA (AA) - Konya 'nın Çumra ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca görüntülendi.Alınan bilgiye göre, dün gece meydana gelen trafik kazasında, Hasan Çay (28) idaresindeki 42 AYA 77 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Caddesi'nde Mehmet Yüksek (22) yönetimindeki tali yoldan çıkan 42 J 7487 plakalı otomobile, ardından yol kenarındaki başka bir otomobile çarptı.Kazada, sürücüler Çay ile Yüksek yaralandı. Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, ana yolda ilerleyen bir otomobilin, tali yoldan çıkan otomobile, ardından park halindeki başka bir otomobile çarpması yer alıyor. Çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobil de yolun karşısındaki başka bir otomobile çarparak duruyor.Yaralanan 2 sürücünün daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı görülüyor.