2 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye kamerada

-kaza anı



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, dün E-96 karayolu Caferbey Kavşağında meydana geldi. Erkan E.(32) yönetimindeki 45 PT 411 otomobil ile Hayri B.(42) idaresindeki 34 SZ 624 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü de yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesi ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

