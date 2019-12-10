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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

Acil Servis Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası 112 Acil Servis 

-Kaza yapan araçlar
-Yaralıların görüntüsü

( SAMSUN )- Samsun’da güvenlik kamerasına yansıyan kazada faciadan dönüldü: 2 yaralı SAMSUN

- Samsun’da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen trafik kazasıda faciadan dönülürken, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Çakır yönetimindeki 55 ABJ 880 plakalı otomobil, Ümit Demir'in kullandığı 55 RH 222 plakalı otomobile yandan çarptı. Hızını alamayan otomobil devrilerek Erkan Altıntaş yönetimindeki 55 C 0848 plakalı midibüse de vurarak durdu. Kazada, otomobil sürücüsü Uğur Çakır ile aynı araçta bulunan Berk Taşan yaralandı. Yaralı Berk Taşan 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü Uğur Çakır ise tedaviyi kabul etmedi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-SLH-
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