Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
2 kişinin ölümü ile sonuçlanan feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

2 kişinin ölümü ile sonuçlanan feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

-güvenlik kamerası-

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-kaza anı
-Halim Kurt fotoğrafı
-Zehra Tütüncü fotoğrafı

( TRABZON )- Üniversite öğrencisi okul çıkışı evine gidiyordu, kazada hayatını kaybetti TRABZON

- Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 19 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ-295-BB Gürcü plakalı tır, önündeki yolcu minibüsüne çarpmıştı. Kazada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zehra Tütüncü ile Halim Kurt (74) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Zehra Tütüncü’nün okul çıkışı Akçaabat’taki evine gitmek üzere minibüse bindiği öğrenildi. Kazada yaralananların tedavisi Trabzon’daki hastanelerde sürerken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı