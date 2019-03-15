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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, kamyonun çarptığı bina yıkılıyor

2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, kamyonun çarptığı bina yıkılıyor

Kepçe ile binanın yıkılması çalışmaları

Güvenlik Önlemi Kışla 

-Vatandaşlardan detay
-13.03.2019 tarihinde geçilen kaza görüntüleri

( KAYSERİ )- Taşıyıcı kolonları zarar gören bina vatandaşların bakışları arasında yıkıldı KAYSERİ

- Kayseri'de fireni patlayan kamyonun çarptığı ve iki kişinin öldüğü kazada hasar gören 4 katlı bina, taşıyıcı kolanlarının zarar görmesi ve tehlike arz etmesi nedeniyle yıkılıyor. Kayseri'nin Develi ilçesinde iki gün önce meydana gelen kazada Celal Ç.'nin kullandığı 38 HJ 157 plakalı kamyon fireninin patlaması sonucunda duramayarak önce park halindeki araçlara ardından da 4 katlı bir binaya çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada kamyonun içinde bulunan Celal Ç. ve yanındaki Şener K. hayatını kaybetti ve binadakiler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni uzatılarak tahliye edildi. Kamyonun çarptığı ve büyük hasarın meydana geldiği apartmanda yapılan incelemeler sonrasında taşıyıcı kolonların hasar gördüğü tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından hasar gören bina geniş güvenlik önlemi altında vatandaşların bakışları arasında kepçe ile yıkıldı. (AÖ-
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