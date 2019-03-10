Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
2. kattan düşen kadın ağır yaralandı - BİLECİK

2. kattan düşen kadın ağır yaralandı - BİLECİK

- Olay yerinden detay - 112 ekiplerinden hastaneye getirmesi Bilecik 'te 2. kattan düşen kadın ağır yaralandıBİLECİK (AA) - Bilecik 'te, bir apartmanın ikinci katından düşen kadın ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çakallı Sokak Akkent Sitesi'nde bir apartmanın ikinci katında yaşayan ve alzaymır hastası olduğu belirtilen Emine Akkaş (66), bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan bahçeye düştü.Yaralanan Akkaş, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Akkaş'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Hastane Bild 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı