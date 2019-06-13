2 katlı müstakil ev alev alev böyle yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi İzle

-İtfaiye ekiplerinden genel görüntüler

-Dumandan etkilenen çocukların ambulans içerisindeki görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinden ve evden genel detay görüntüler

-Ağabeylerine sarılıp ağlayan çocuklardan genel ve detay görüntüler

-Evin yanma anı



( ADANA )- Adana’da Suriye uyruklu 10 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 6 çocuk ve anne dumandan etkilendi- Evlerinin yandığını gören çocuklar korku içerisinde ağabeylerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu ADANA



- Adana’da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında 6 çocuk dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada evlerinin yandığını gören diğer çocuklar ise ağabeylerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Olay, Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 10 kişinin yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürürken ev küle döndü. İtfaiye erleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangın esnasında Suriye uyruklu 6 çocuk ve anneleri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çocuklar sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalelerinin ardından ailesine teslim edildi. Evden çıkan diğer çocuklar ise ağabeylerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

