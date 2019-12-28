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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
2 katlı metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı İzle

2 katlı metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı İzle

İtfaiye müdahale

Polis Trol 

-İtfaiye merdiveni müdahale
-Çatıdan müdahale
-Yan evlere sıçraması için çalışma
-Polis ambulans bekleme
-Detay görüntüler

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de 2 katlı metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi’nde yer alan metruk 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki evleri sıçrama tehlikesi bulunan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından, yangın kontrol altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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