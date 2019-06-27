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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu İzle

2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu İzle

Evden alevlerin yükselmesinden görüntü

Bild Nadan Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesinden görüntü
-Yangın söndürme çalışmaları

( DENİZLİ )- Vatandaşlar güne duman ve alevlerle uyandı DENİZLİ

- Denizli’de 2 katlı metruk bina çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiyenin çok sayıda ekipler müdahale ettiği yangın başka binalara sıçramadan söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Murat Dede Mahallesi 390 sokakta meydana geldi. Sabah erken saatlerde metruk binadan duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Ekipler bir taraftan yangını söndürmek için uğraşırken diğer taraftan ise alevlerin yanındaki binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat sonunda kontrol altına alınabildi. Güne alevlerle uyanan sokak sakinleri ise kısa süreli panik yaşadı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldıktan sonra yangının nasıl çıktığı ile ilgili inceleme başlattı. (GC-
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