2 katlı ahşap evde korkutan yangın Haberi

-itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden görüntü,

-mahalleliden görüntü



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum'un Sungurlu ilçesinde alev alan 2 katlı ahşap ev mahallede paniğe neden oldu. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre yangın, öğlen saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. Ali Sülünoğlu'na ait ev henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangında ahşap ev tamamen yanarak kül olurken, içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

