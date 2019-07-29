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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
2 katlı ahşap ev alev alev böyle yandı Video

2 katlı ahşap ev alev alev böyle yandı Video

Yanan evden detay

( BARTIN )- Ahırdaki hayvanları kurtarmak isteyen dede ve torunu yaralandı BARTIN

İlk Müdahale Ahşap Ev Hayvan Trol 


- Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü. Yangında ahıtaki hayvanları kurtarmak isteyen dede ve torunu ise yaralandı. Ulus İlçesine bağlı Kızıllar köyünde meydana gelen olayda, Halil Ergün’e ait 2 katlı ahşap evde nedeni henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını duyan ev sahibi Halil Ergün, torunu Sinan Ergül ile birlikte evin altında bulunan ahırdaki hayvanları çıkartmaya başladı.
Dede ve torunu üzerlerine düşen odun parçaları nedeniyle yaralanırken, ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan acil sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Dede ve torun daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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