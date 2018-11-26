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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
2 kardeşin yan yana olan evleri çıkan yangında küle döndü

2 kardeşin yan yana olan evleri çıkan yangında küle döndü

itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Jandarma Elektrik Kontağı Trol 

-yangından görüntü
-Kardeş Ali Ay röp
-köylülerin söndürme çalışmalarına yardım etmeleri
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesinde 2 kardeşin yan yana olan evlerinde yangın çıktı. Alevleri söndürmek için çabalayan 2 kardeşe diğer köylüler de destek verdi. Binalar kullanılamaz hale gelirken yangında şans eseri can kaybı yaşanmadı. Yangın Bursa'nın İnegöl İlçesi Kurşunlu Mahallesi Sandıkbaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Cafer Ay evde ailesi ile otururken elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören Cafer Ay, İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler Cafer Ay'ın yan tarafında bulunan kardeşi Ali Ay'ın evine sıçradı. Alevleri söndürmek için çabalayan 2 kardeşe diğer köylüler de destek verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı. 2 kardeşin 2 katlı binası kullanılamaz hale gelirken şans eseri çıkan yangında can kaybı yaşanmadı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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