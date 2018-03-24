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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
2. INCSOS Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (3) - KUDÜS

2. INCSOS Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (3) - KUDÜS

- Kudüs Üniversitesi'nde düzenlenen kongreye katılanlar - Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan'ın konuşması - Kudüs Üniversitesi Rektörü İmar Ebu Kişik'in konuşması - Turkish Studies Dergisi Editörü Mehmet Dursun Erdem'in konuşmasıTürkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 700'e yakın akademisyeni bir araya getiren Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS), Kudüs Üniversitesi'nde başladı.
İsrail işgalinin sembolik unsurlarından biri olan Ayrım Duvarı ile Doğu Kudüs 'ten ayrılan Ebu Dis banliyösündeki Kudüs Üniversitesi'nde düzenlenen kongrenin açılışında Türk ve Filistin milli marşları okundu. Kongrenin açılış konuşmalarını Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan el - Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan ve Kudüs Üniversitesi Rektörü İmar Ebu Kişik yaptı.Gazi Üniversitesi Rektörü Uslan da kongrenin, "Filistinli gençlerin eğitim imkanlarını geliştirip genişletmenin yollarının aranmasına, Filistin'in bilim, sanat, siyaset üretme ve bu alanlarda kendini ifade etme, kendini geliştirme imkanlarını artırmasına fırsatlar sunacağına inandığını" söyledi.

Bununla birlikte Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik, Türkiye'ye Filistin davasına verdiği destekten dolayı şükranlarını ifade ederek başladığı konuşmasında, "Kardeş Türkiye halkına Kudüs 'ten sevgilerimizi gönderiyoruz. Kudüs 'ün Türk halkının aklında ve vicdanındaki yerinin farkındayız." ifadelerini kullandı.Turkish Studies Dergisi Editörü Mehmet Dursun Erdem ise kongrenin amaçlarına ilişkin şunları söyledi:" Kudüs 'ün kültürümüzde ve bilimsel çalışmalarımızdaki etkisini ortaya çıkarmak, kongreye katılacak olan bilim adamlarının Kudüs 'ün tarihi, kültürel ve dini mekânlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmelerini sağlamak, Türkiye ve Filistin'de görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek, her iki grubu kaynaştırmak ve böylelikle Filistinli akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek, düzenlediğimiz kongrenin temel amaçları arasındadır."

Turab İletişim Bilim Adamları İsrail Araştırmacı 

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