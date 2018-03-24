2. INCSOS Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2) - KUDÜS
- Kudüs Üniversitesi'nde düzenlenen kongreye katılanlar - Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu'nun konuşması - Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan el - Hüseyni'nin konuşması - Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam'ın konuşmasıTürkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 700'e yakın akademisyeni bir araya getiren Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS), Kudüs Üniversitesi'nde başladı. İsrail işgalinin sembolik unsurlarından biri olan Ayrım Duvarı ile Doğu Kudüs 'ten ayrılan Ebu Dis banliyösündeki Kudüs Üniversitesi'nde düzenlenen kongrenin açılışında Türk ve Filistin milli marşları okundu. Kongrenin açılış konuşmalarını Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan el - Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Aslan ve Kudüs Üniversitesi Rektörü İmar Ebu Kişik yaptı.Büyükelçi Türkoğlu konuşmasında kongrenin, "Türkiye ile Filistin halkları ve devletleri arasında mükemmel düzeyde bulunan ilişkilere yeni bir kurumsal boyut ekleyeceğini" söyledi.
Öte yandan Abbas'ın Özel Temsilcisi ve Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Hüseyni de yaptığı konuşmasında, böylesi bir kongrenin Kudüs 'te düzenlenmesinin "işgalci İsrail'e bir mesaj" anlamı taşıdığını kaydetti. Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Saydam ise İsrail ablukası altındaki Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs 'te yaşayan Filistinlilerin çektikleri acılardan bahsederek başladığı konuşmasında, katılımcıları Filistin halkının günlük acılarını kendi ülkelerinde anlatmaya davet etti.